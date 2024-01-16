В Орле сквер исключили из перечня планируемых концессионных соглашений

Не стоит давать повод, подчеркнул заместитель председателя горсовета.

Вопрос об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений на 2024 год, рассмотрели на заседании профильного комитета городского Совета 16 января. Депутаты потребовали исключить сквер Маяковского.

Заместитель председателя горсовета Орла Владимир Негин напомнил про волнения, которые вызвала идея реконструкции сквера Ермолова.

«Найдутся силы, чтобы ситуацию покачать», – предупредил депутат.

А сейчас не то время, хотя вопрос «выеденного яйца не стоит», подчеркнул Владимир Негин.

Отметим, о заключении концессионного соглашения на сквер Маяковского говорят давно. Еще в июле 2022 года в администрацию Орла поступило обращение потенциального инвестора о проведении предварительных переговоров.

«Предложено в качестве объекта концессионного соглашения создание линии электроосвещения, благоустройство территории сквера и прилегающей территории, а также размещение на территории сквера нестационарного торгового объекта, площадью до 300 кв. м», – сообщала горадминистрация в ответе на запрос «Орелграда» в июле 2023 года.

Судя по состоянию сквера в 2024, обращение или отозвано, или переговоры затянулись.

ИА “Орелград”