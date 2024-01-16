Цифровизация Орловщины втрое выросла в цене

Финансовое обеспечение целевой программы превысит 2 миллиарда рублей.

В Орловской области взяла старт обновленная правительством региона государственная программа «Развитие информационного общества». Основная цель заключается в масштабной цифровизации практически всех сфер жизни. Срок ее реализации правительство продлило до 2029 года. Соответственно вырос и запланированный объем финансирования. Если раньше объем финансового обеспечения за весь период реализации составлял 695,493 миллиона рублей, то теперь он увеличен до 2,034 миллиарда рублей.

Программой запланировано увеличение к 2029 году доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95 процентов; рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97 процентов в 2029 году. Также предусматриваются развитие и поддержка сети МФЦ на территории Орловской области, внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений об объектах комплексных кадастровых работ.

Результатами успешной реализации программы должны стать: получение организациями преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных технологий, обеспечение информационной безопасности органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области. Из паспорта программы следует, что информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

«На территории Орловской области создана развитая инфраструктура оказания услуг связи, – говорится в тексте правительственного документа. – Сети фиксированной связи построены на основе волоконно-оптических линий связи. Подвижная радиотелефонная связь стандарта 2G обеспечивается практически на всей территории области, а также вдоль автомобильных дорог федерального и регионального (межмуниципального) значения. Зоны действия сетей мобильной связи стандартов 3G и 4G (LTE), обеспечивающих высокоскоростной доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, охватывают территории городских округов, муниципального округа, муниципальных районов области, а также иных крупных населенных пунктов».

В 2015-2019 годах оператором универсального обслуживания на территории области были созданы точки доступа к сети передачи данных и сети Интернет в 215 населенных пунктах с численностью жителей от 250 до 500 человек. В 2021 году стартовал второй этап подключения населенных пунктов с численностью жителей от 100 до 500 человек. Количество населенных пунктов, подлежащих подключению к сети Интернет и услугам телефонной связи, уточняется по итогам переписи населения. Населенные пункты, в которых приоритетно будут построенные базовые станции подвижной радиотелефонной связи, определяются по результатам всенародного голосования через ЕПГУ.

«В 2024 годах операторы связи планируют дальнейшее осуществление инвестиционной деятельности, направленной на обеспечение устойчивого функционирования сетей связи, совершенствование инфраструктуры сетей, обеспечение высокоскоростного фиксированного и беспроводного доступа к сети Интернет, развитие рынка облачных услуг, внедрение новых технологий мобильной связи», – говорится в документе.

ИА «Орелград»