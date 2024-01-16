Суд признал недействительным договор купли-продажи акций ГРИННа

Опубликовано решение Арбитражного суда Орловской области.

Это часть №2 разбирательства аферы по уводу ценных бумаг. В опубликованном 50-страничном решении любопытные детали и обстоятельства.

В суд с иском обратился Ильяс Магамедович Чадаев. Он заявил, что между ним и ООО «Паб» 21 мая 2021 года заключен договор купли-продажи акций АО «Корпорация «ГРИНН» на сумму 1,358 млрд рублей. В подтверждение были предоставлены расписки о передаче денежных средств в наличной форме представителю компании Михаилу Владимировичу Паршикову. Поводом для судебного разбирательства стало то, что ценные бумаги покупатель не получил.

Паршиков поддержал требования Чадаева. По его словам, по просьбе Семиохина Р.А., осуществлявшего контроль над ООО «Паб», он согласился на оказание помощи по реализации ценных бумаг за вознаграждение. Получив необходимые документы, уведомив руководство Корпорации ГРИНН, разместил на сайте «Авито» объявление. В начале мая 2021 года с ним связался Ильяс Чадаев. Был заключен договор купли-продажи акций (принадлежащих ООО «Паб» и ООО «Ласточка»). Оплата произведена наличными – 6 378 215 600 рублей. Продавец и покупатель обратились к реестродержателю для подачи передаточного распоряжения для зачисления ценных бумаг на счёт покупателя, но им было отказано. Более того, было возбуждено дело о мошенничестве. (Михаила Паршикова в ноябре 2023 года приговорили к трем годам лишения свободы. Он свою вину отрицает).

ООО «Паб» подало встречный иск с требованием признать договор купли-продажи недействительным. В компании сослались на фальсификацию подписи директора в доверенности, выданной на имя Михаила Паршикова, на основании которой проданы акции АО «Корпорация «ГРИНН», а также иных документов. Кроме того, не соблюдена форма решения об одобрении крупной сделки со стороны ООО «Букмекер Паб» (в настоящее время ООО «Ставка ру»), являющегося единственным участником ООО «Паб» – не было нотариального удостоверения. Также у директора ООО «Букмекер Паб» отсутствовали полномочия по крупной сделке – уставом предусмотрен иной порядок одобрения таких решений. Все акции АО «Корпорация «ГРИНН» находятся в залоге у банков и ООО «Стратегия». Доказательств их согласия на продажу не предоставлено.

В решении суд отмечает, что доводы Чадаева И.М. относительно инициатора и организатора продажи акций АО «Корпорация «Гринн» Семиохина Р.А. какими-либо документами не подтверждены, а потому не могут быть приняты.

Ссылки Чадаева И.М. о том, что он не знал и не мог знать о внутреннем порядке принятия решений органами общества, отклоняются. Должной осмотрительностью перед заключением сделки купли-продажи бездокументарных ценных бумаг будет являться выяснение правообладателя ценных бумаг, наличия у него прав и полномочий (отсутствие ограничений) на их отчуждение.

Отсутствие печати на документах, представленных в подтверждение реальности сделки на сумму более 1 млрд рублей, должно было вызвать у покупателя обоснованные сомнения в подлинности таких документов.

Более того, в судебном заседании представителем Чадаева И.М. было заявлено о наличии у стороны сведений относительно ежегодного дохода АО Корпорация «ГРИНН» в размере около 20 млрд рублей, в связи с чем, отчуждение акций корпорации по совокупной стоимости менее размера годового дохода общества, также должно было вызвать объективные сомнения в действительности совершаемой сделки.

Отметим, проведенными по делу судебными экспертизами № 28/2-3 от 25.02.2022, № 29/2-3 от 28.02.2022, № 30/2-3 от 10.11.2022 не подтвержден факт подделки подписей, но при этом не сделано вывода об их принадлежности лицам, от имени которых выполнены подписи.

Параллельно рассматривается сделка №1 по продаже акций ГРИННа ООО “Ласточка”. Очередное заседание в Арбитражном суде Центрального округа назначено на 29 февраля.

Ильяс Чадаев также является фигурантом дела о мошенничестве.

ИА “Орелград”