Источники воды окружат охранными зонами

Правила утверждения охранных зон утвердили власти Орловской области.

В Орловской области начал действовать «Порядок установления, изменения, прекращения существования зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на территории». Он был утвержден постановлением правительства региона. Основной целью создания и обеспечения режима в зонах санитарной охраны (ЗСО) является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

«Рассмотрение заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся гражданами РФ, эксплуатирующих или имеющих намерение приступить к эксплуатации источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, об установлении, изменении, прекращении существования ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, принятие решения об установлении, изменении, прекращении существования ЗСО осуществляются департаментом надзорной и контрольной деятельности Орловской области», – говорится в обзоре, подготовленном специалистами производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

В постановлении правительства перечислены основания для отказа в установлении, изменении и прекращении существования ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Таковым, например, являются несоответствие представленных документов действующему законодательству. Отказ последует и в случае выявления в представленных документах недостоверной или искаженной информации. Если ранее ЗСО уже была установлена, то в установлении новых зон охраны чиновники тоже имеют прав отказать.

«В случае принятия решения об установлении, изменении или о прекращении существования ЗСО департамент направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение ЕГРН, документы, воспроизводящие сведения, содержащиеся в решении об установлении, изменении или о прекращении существования ЗСО источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения», – следует также из упомянутого выше обзора.

Добавим, что новый региональный порядок будет действовать до утверждения правительством Российской Федерации положения о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

ИА «Орелград»