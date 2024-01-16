Фотоконкурс от облизбиркома стартовал на Орловщине

Принять в нем участие также могут операторы видео.

Избирательная комиссия Орловской области объявила о проведении конкурса фотографий и видеороликов «Мой взгляд на выборы». Он проводится по двум номинациям, в каждой из которых определяются три победителя (первое, второе и третье места). Номинации предусмотрены следующие: «Выборы в деталях» (фотографии, сделанные в период избирательной кампании и в дни голосования) и «Мои выборы – мой выбор» (видеоролики, посвященные голосованию).

«Участниками конкурса являются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 лет до 35 лет, проживающие на территории Орловской области, – уточнили в региональном избиркоме. – От одного участника может быть представлена 1 конкурсная работа. Работы принимаются по 20 марта 2024 года включительно».

Конкурс проводится в целях формирования активной гражданской позиции избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей, правового просвещения и повышения интереса к избирательному праву и избирательному процессу, а также в целях повышения электоральной активности избирателей. Задачами объявлены повышение правовой культуры избирателей, их к избирательному процессу и популяризация участия в выборах всей семьей.

Работы конкурсантов будет оценивать специально созданная комиссия. В ее состав включаются члены избирательных комиссий Орловской области и государственные гражданские служащие облизбиркома. Конкурсная комиссия состоит из семи человек. Критерии оценки: соответствие работы заявленной теме и требованиям, информативность, эстетичность работы, общественная значимость содержания, новизна идеи и оригинальность. Отметим, что для участия в конкурсе работы предоставляются в электронном виде.

«Не допускается создание (изготовление) и представление на конкурс работ, выполненных с нарушением избирательного законодательства, с нарушением избирательных прав граждан, тайны голосования, с нарушением запрета на ведение предвыборной агитации в день голосования, иными нарушениями избирательного законодательства, – говорится в положении о конкурсе. – Не принимаются работы рекламного характера, не соответствующие тематике».

Ответственность за соблюдение авторских прав на фотографии, участвующие в конкурсе, несет автор, приславший работу. Кстати, уже просто присылая работу на конкурс, автор дает право организаторам на использование представленного материала для размещения на ресурсах Избирательной комиссии Орловской области, на использование в ее печатных изданиях, дальнейшее тиражирование и так далее.

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»