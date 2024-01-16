Орловские приставы приняли более 8000 звонков за год

Граждане активно названивали приставам для консультаций по различным вопросам.

В 2023 году операторы группы телефонного обслуживания Управления ФССП России по Орловской области приняли более 8 тысяч звонков. Такие данные предоставили в пресс-службе ведомства, пояснив, что специалисты принимают звонки по телефонам: (4862) 72-42-09 и 72-52-74 с понедельника по четверг с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 16:45. Операторы дают гражданам консультации по самым разным вопросам. Они помогают оперативно получить информацию по исполнительным производствам, отвечают на вопросы в сфере принудительного исполнения.

Кроме того, с их помощью можно записаться на прием к конкретному судебному приставу-исполнителю. В Управлении ФССП пояснили, что для получения информации по исполнительному производству гражданину сначала надо пройти идентификацию по персональным данным. Для этого необходимо сообщить оператору свое полное имя, место рождения, а также данные гражданского паспорта или СНИЛС.

«С целью повышения качества взаимодействия сотрудников ведомства с гражданами в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Орловской области созданы максимально комфортные условия получения информации посредством телефонной связи», – подчеркнули в ведомстве, напомнив, что телефон является не единственным каналом коммуникации.

Узнать интересующую информацию жители Орловской области могут и при помощи интерактивных сервисов, работающих на сайте службы судебных приставов. Например, востребованным является сервис «Банк данных исполнительных производств», разработанный для удобства и экономии времени граждан. В нем можно узнать основную информацию о ходе конкретного исполнительного производства.

ИА «Орелград»