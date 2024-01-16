Орловцам предоставили налоговые льготы на 1,2 миллиарда рублей

Правом на льготы воспользовались простые граждане и организации.

Как сообщает Управление ФНС России по Орловской области, в 2023 году на территории региона правом на льготы по имущественным налогам воспользовались около 1,3 тысячи организаций и более 250 тысяч физических лиц. Общая сумма предоставленных им льгот составила более 1 миллиарда рублей и почти 200 миллионов рублей соответственно. На фоне этой статистики налоговики решили напомнить жителям региона, что те вправе направить в налоговый орган заявление о предоставлении льгот, тем более что скоро начнется массовый расчет транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество.

«Стоит отметить, что налоговые органы самостоятельно проводят расчеты транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций (по объектам, облагаемым налогом исходя из кадастровой стоимости) и направляют организациям сообщения об исчисленных суммах, – уточнили в областной налоговой службе. – Если на дату формирования сообщения у налогового органа нет информации о налоговой льготе организации, в сообщение будут включены суммы налогов без учета льгот.

Что касается простых граждан, то и для них предусмотрен аналогичный алгоритм. Заново подавать заявление физлицу не требуется в случае, если он таковое уже подавал, и в нем не было указано, что льгота будет использована в ограниченный период. Если налогоплательщик, имеющий право на льготу, не подал заявление о предоставлении или об отказе от применения налоговой льготы, она предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом начиная с периода, в котором у налогоплательщика возникло право на ее применение.

«Законодательно срок подачи заявления на льготу не ограничен, однако УФНС России по Орловской области рекомендует компаниям региона и физическим лицам представить все необходимые документы в налоговые органы до начала массового расчета налогов, в течение первого квартала 2024 года, – говорят в ведомстве. – Уточнить информацию о праве на налоговую льготу можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

ИА «Орелград»