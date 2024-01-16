Глава Орловского округа высказался по видео с затопленным мостом

По его словам, переправа является самостроем.

Напомним, накануне в соцсетях стало распространяться видео, на котором женщина пересекает затопленный мост. Часть пути она проходит в обычной зимней обуви, затем переобувается в водонепроницаемую и идёт вброд. В видео поясняется, что съёмка происходит в Орловском муниципальном округе в деревне Заречная.

Публикация вызвала широкий негативный резонанс. Свою проверку начала прокуратура Орловской области.

Свою версию ситуации обрисовал глава Орловского муниципального округа Роман Жуков. Он высказался по данному поводу в социальных сетях.

«Переправа через реку Оку в деревне Заречная, о которой идет речь, самоустроенная, в перечне муниципальной собственности администрации она не числится, поэтому ремонтировать её администрация не имеет права за счёт бюджета – это нецелевое расходование средств», – заявил он.

Также глава округа добавил, что принять злополучный мост на баланс тоже невозможно, так как он не отвечает необходимым требованиям безопасности. Кроме того, отсутствует какая-либо техдокументация.

По словам Жукова, данная деревня далеко не является «необитаемым островом». Подъезд к населённому пункту осуществляется по дороге «Паслово – Ботавина – Заречная». Первый её участок (до Ботавина) построен в 2019-м году и является асфальтированным. Второй, ведущий непосредственно к деревне, имеет щебёночное покрытие, но, как считает чиновник, «обеспечивает всепогодный подъезд».

Кроме того, в этом году щебёнку должны заменить на асфальт. По крайней мере, власти начали разработку проекта и сметы будущего ремонта. Сообщается, что длина участка составляет 1,2 километра.

ИА «Орелград»