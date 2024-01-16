В Орле открылся штаб общественной поддержки

16.1.2024 | 13:25 Новости, Общество, СВО

Он разместился на Пролетарской горе, 11.

Планируется, что штаб станет местом, которое привлечёт и объединит всех неравнодушных орловцев.

Здесь будут проходить всевозможные мероприятия, круглые столы, семинары, заседания экспертных клубов, мастер-классы, творческие и молодёжные встречи, игры. Особое внимание уделят поддержке участников СВО и членов их семей.

В открытии участвовал спикер облсовета Леонид Музалевский, его первый заместитель Михаил Вдовин, глава горсовета Василий Новиков.

Узнать и уточнить любые подробности можно по телефону (4862) 43-33-31.

ИА «Орелград»


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