В Орле после аварии на 909-м продолжают замерзать дома

Однако основные последствия ЧП устранены.

Свежую информацию сообщил первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин.

По его словам, теплоноситель не подан по трём адресам – Машкарина, 20, Саханская, 3, и Чечневой, 1. «Осуществляются ремонтные работы по устранению последствий аварии, срок завершения в течении часа-полутора», – добавил Вдовин.

Отметим, что в комментариях орловцы дополнительно сообщили об отсутствии тепла на Планерной, 47 и 69.

Также первый замспикера регионального парламента признал, что ещё не ликвидированы все повреждения радиаторов в квартирах. Сейчас сотрудники ЖЭУ осуществляют поквартирный обход и решают эти проблемы.

Кроме того, не всё хорошо в самих котельных – при запуске одного из котлов выявлена дополнительная проблема. «Обнаружена течь, которая в настоящее время ликвидирована. Котёл в ближайшее время будет запущен, что позволит повысить температуру в домах», – рассказал Вдовин.

Напомним, коммунальная авария, затронувшая 908-й и 909-й кварталы Орла, произошла накануне днём. Её изначальной причиной стало экстренное отключение энергоснабжения.

ИА «Орелград»