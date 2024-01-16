В Орле выбирают нового мусороперевозчика для Железнодорожного района

16.1.2024 | 9:54 ЖКХ, Новости

Электронные аукционы размещены в ГИС «Закупки».

ИА “Орелград”

Железнодорожный район заказчик работ, ООО “УК “Зеленая Роща” разбил на две части. Начальная цена контрактов – 108 и 49 млн рублей. Также в сферу обслуживания войдет прилегающая к областной столице территория Орловского муниципального округа. Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 января.

Также регоператор ищет компанию для оказания услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов из Колпнянского и Покровского районов, села Русский Брод. Начальная цена контракта – 77,6 млн рублей.

Подрядчиков планируют найти сразу на 2024-2026 годы.

Напомним, компания «Экотексити», которая стала победителем отбора в минувшем году, не справилась с задачей. Площадки накопления ТКО начали превращаться в свалки.

ИА “Орелград”

 


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