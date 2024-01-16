В Орле определили территории для голосования за благоустройство

Документ опубликован мэрией.
Напомним, речь идёт о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Территории-победители будут благоустроены в 2025-м, в первоочередном порядке. Само голосование пройдёт в текущем году, с 15 марта по 30 апреля.
В минувшем году в аналогичном голосовании одержали верх два сквера – Гуртьева и Бунина. Для новых «выборов» отобраны 45 территорий. В основном, это скверы:
- Танкистов,
- имени Альберта Иванова,
- Орловцев — тружеников Кузбасса,
- Ливенский,
- Орловских партизан,
- у церкви Михаила Архангела,
- имени Воронова,
- имени Поликарпова,
- Семьи,
- имени Лескова,
- имени генерала Ермолова,
- у кинотеатра «Октябрь».
- Разградский.
- имени Маяковского,
- у памятника Советским летчикам.
- Промышленный,
- Героев-чернобыльцев,
- Десантников.
- Артиллеристов.
- имени поэта Аграновича,
- Пограничников,
- имени Русанова.
Также в список вошли парки:
- Городской (продолжение работ),
- «Ботаника» (4-я очередь),
- Семинарский.
Возможно, будут благоустроены набережные:
- реки Оки (от городского пляжа до Октябрьского моста),
- реки Орлик (от Тургеневского моста до пляжа в районе «Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо»),
- Набережная Дубровинского (от дома №92 до Октябрьского моста).
Включены сюда и отдельные территории:
- между Федеральным казначейством и больницей Семашко,
- за противотуберкулезным диспансером,
- у дома №62 по набережной Дубровинского,
- по нечётной стороне Московского шоссе от Металлургов до Рощинской (продолжение работ),
- у дома №4 по переулку Артельному (у памятника жителям деревень Верхнее и Нижнее Щекотихино, погибшим в боях за Родину),
- в микрорайоне «Зареченский»,
- у Силикатного пруда,
- перед зданием территориального управления по Заводскому району.
Также в список попали:
- Приборостроительная улица (работы по озеленению),
- Трубников бульвар,
- бульвар Космонавтов,
- площадь Содружества (продолжение работ),
- аллея вдоль Московского шоссе по нечётной стороне от Бурова до Металлургов.
ИА «Орелград»