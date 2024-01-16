В Орле определили территории для голосования за благоустройство

16.1.2024 | 18:11 Новости, Строительство

Документ опубликован мэрией.

Фото: ИА «Орелград»

Напомним, речь идёт о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Территории-победители будут благоустроены в 2025-м, в первоочередном порядке. Само голосование пройдёт в текущем году, с 15 марта по 30 апреля.

В минувшем году в аналогичном голосовании одержали верх два сквера – Гуртьева и Бунина. Для новых «выборов» отобраны 45 территорий. В основном, это скверы:

  • Танкистов,
  • имени Альберта Иванова,
  • Орловцев — тружеников Кузбасса,
  • Ливенский,
  • Орловских партизан,
  • у церкви Михаила Архангела,
  • имени Воронова,
  • имени Поликарпова,
  • Семьи,
  • имени Лескова,
  • имени генерала Ермолова,
  • у кинотеатра «Октябрь».
  • Разградский.
  • имени Маяковского,
  • у памятника Советским летчикам.
  • Промышленный,
  • Героев-чернобыльцев,
  • Десантников.
  • Артиллеристов.
  • имени поэта Аграновича,
  • Пограничников,
  • имени Русанова.

Также в список вошли парки:

  • Городской (продолжение работ),
  • «Ботаника» (4-я очередь),
  • Семинарский.

Возможно, будут благоустроены набережные:

  • реки Оки (от городского пляжа до Октябрьского моста),
  • реки Орлик (от Тургеневского моста до пляжа в районе «Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо»),
  • Набережная Дубровинского (от дома №92 до Октябрьского моста).

Включены сюда и отдельные территории:

  • между Федеральным казначейством и больницей Семашко,
  • за противотуберкулезным диспансером,
  • у дома №62 по набережной Дубровинского,
  • по нечётной стороне Московского шоссе от Металлургов до Рощинской (продолжение работ),
  • у дома №4 по переулку Артельному (у памятника жителям деревень Верхнее и Нижнее Щекотихино, погибшим в боях за Родину),
  • в микрорайоне «Зареченский»,
  • у Силикатного пруда,
  • перед зданием территориального управления по Заводскому району.

Также в список попали:

  • Приборостроительная улица (работы по озеленению),
  • Трубников бульвар,
  • бульвар Космонавтов,
  • площадь Содружества (продолжение работ),
  • аллея вдоль Московского шоссе по нечётной стороне от Бурова до Металлургов.

ИА «Орелград»


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