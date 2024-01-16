В Орле определили территории для голосования за благоустройство

Документ опубликован мэрией.

Напомним, речь идёт о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Территории-победители будут благоустроены в 2025-м, в первоочередном порядке. Само голосование пройдёт в текущем году, с 15 марта по 30 апреля.

В минувшем году в аналогичном голосовании одержали верх два сквера – Гуртьева и Бунина. Для новых «выборов» отобраны 45 территорий. В основном, это скверы:

Танкистов,

имени Альберта Иванова,

Орловцев — тружеников Кузбасса,

Ливенский,

Орловских партизан,

у церкви Михаила Архангела,

имени Воронова,

имени Поликарпова,

Семьи,

имени Лескова,

имени генерала Ермолова,

у кинотеатра «Октябрь».

Разградский.

имени Маяковского,

у памятника Советским летчикам.

Промышленный,

Героев-чернобыльцев,

Десантников.

Артиллеристов.

имени поэта Аграновича,

Пограничников,

имени Русанова.

Также в список вошли парки:

Городской (продолжение работ),

«Ботаника» (4-я очередь),

Семинарский.

Возможно, будут благоустроены набережные:

реки Оки (от городского пляжа до Октябрьского моста),

реки Орлик (от Тургеневского моста до пляжа в районе «Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо»),

Набережная Дубровинского (от дома №92 до Октябрьского моста).

Включены сюда и отдельные территории:

между Федеральным казначейством и больницей Семашко,

за противотуберкулезным диспансером,

у дома №62 по набережной Дубровинского,

по нечётной стороне Московского шоссе от Металлургов до Рощинской (продолжение работ),

у дома №4 по переулку Артельному (у памятника жителям деревень Верхнее и Нижнее Щекотихино, погибшим в боях за Родину),

в микрорайоне «Зареченский»,

у Силикатного пруда,

перед зданием территориального управления по Заводскому району.

Также в список попали:

Приборостроительная улица (работы по озеленению),

Трубников бульвар,

бульвар Космонавтов,

площадь Содружества (продолжение работ),

аллея вдоль Московского шоссе по нечётной стороне от Бурова до Металлургов.

ИА «Орелград»