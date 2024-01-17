В Орле перенесли сдачу реконструкции аэропорта

17.1.2024 | 7:33 Важное, Новости, Строительство

Теперь это октябрь текущего года.

Фото: vk.com/orelregion_government

Соответствующие изменения внесены в страницу контракта на Госзакупках. Сроки сдачи работ сдвинулись с 29 декабря текущего года на 8 октября 2024-го.

Стоимость реконструкции осталась прежней – около 1,4 миллиарда рублей. Напомним, речь идёт только о её первом этапе. Он включает в себя создание искусственной взлётной полосы, здания аэровокзала и других масштабных конструкций.

В роли генерального подрядчика выступает ООО «Ирмаст-холдинг», которое отвечает и за проектирование, и за строительство. Ранее стало известно, что ПСД на реконструкцию аэропорта прошла государственную экспертизу.

Также в январе в области был создан управляющий совет по реализации государственной программы «Развитие транспортной системы». Одной из его задач является контроль за данными работами.

ИА «Орелград»


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