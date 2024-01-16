Орловский губернатор назначил себе нового советника

16.1.2024 | 14:48 Новости, Общество

Должность занял Трофим Шутько.

Фото: regionorel.ru

Информацию сообщает «Орёлтаймс».

Как утверждает источник, в основном, работа нового советника будет касаться функционирования самой обладминистрации. Так пояснили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Трофим Шутько родился в 1974-м году. Окончил Ульяновский государственный университет, с 1993 года служил в органах внутренних дел. С 2015-го года он возглавлял Следственное управление УМВД по Орловской области, однако ушёл в отставку по собственному желанию осенью минувшего года.

ИА «Орелград»


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