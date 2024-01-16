Жители Орла снова остались без крещенских купелей

Официальных мест для ледяных купаний в городе не будет.
Однако их оборудуют в других муниципальных образованиях. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.
Напомним, праздник отмечается 19-го января, в ближайших четверг. У официальных купелей будут дежурить не только спасатели, но и врачи, полицейские, а также чиновники и общественники.
Планируется оборудовать 25 мест для организованного зимнего купания в 15 муниципальных образованиях:
- Верховский район – село Корсунь (на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери), деревня Семёновка,
- Глазуновский район – деревня Ловчиково,
- Дмитровский район – сёла Балдыж, Бородино, Соломино,
- Залегощенский район – деревня Ореховка,
- Знаменский район – село Знаменское,
- Краснозоренский район – деревня Елагино,
- Ливенский район – деревни Красово и Угольное, сёла Казанское, Козьминка, Сосновка, Успенское,
- Мценский район – деревня Фроловка,
- Новодеревеньковский район – село Судбище,
- Новосильский район – у деревни Шейно,
- Покровский район – сёло Верхососенское, Дроскововский Орешник, поселок Покровское (улица Дубровинского),
- Сосковский район – село Кирово.
- Урицкий район – село Подзавалово,
- Хотынецкий район – село Старое,
- Шаблыкинский район – посёлок Шаблыкино (улица Авангардовская).
ИА «Орелград»