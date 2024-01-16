Жители Орла снова остались без крещенских купелей

Официальных мест для ледяных купаний в городе не будет.

Однако их оборудуют в других муниципальных образованиях. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Напомним, праздник отмечается 19-го января, в ближайших четверг. У официальных купелей будут дежурить не только спасатели, но и врачи, полицейские, а также чиновники и общественники.

Планируется оборудовать 25 мест для организованного зимнего купания в 15 муниципальных образованиях:

Верховский район – село Корсунь (на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери), деревня Семёновка,

Глазуновский район – деревня Ловчиково,

Дмитровский район – сёла Балдыж, Бородино, Соломино,

Залегощенский район – деревня Ореховка,

Знаменский район – село Знаменское,

Краснозоренский район – деревня Елагино,

Ливенский район – деревни Красово и Угольное, сёла Казанское, Козьминка, Сосновка, Успенское,

Мценский район – деревня Фроловка,

Новодеревеньковский район – село Судбище,

Новосильский район – у деревни Шейно,

Покровский район – сёло Верхососенское, Дроскововский Орешник, поселок Покровское (улица Дубровинского),

Сосковский район – село Кирово.

Урицкий район – село Подзавалово,

Хотынецкий район – село Старое,

Шаблыкинский район – посёлок Шаблыкино (улица Авангардовская).

ИА «Орелград»