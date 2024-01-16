Жители Орла снова остались без крещенских купелей

16.1.2024 | 15:03 Новости, Общество

Официальных мест для ледяных купаний в городе не будет.

Фото: www.orel.kp.ru

Однако их оборудуют в других муниципальных образованиях. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области.

Напомним, праздник отмечается 19-го января, в ближайших четверг. У официальных купелей будут дежурить не только спасатели, но и врачи, полицейские, а также чиновники и общественники.

Планируется оборудовать 25 мест для организованного зимнего купания в 15 муниципальных образованиях:

  • Верховский район – село Корсунь (на территории монастыря Корсунской Иконы Божией Матери), деревня Семёновка,
  • Глазуновский район – деревня Ловчиково,
  • Дмитровский район – сёла Балдыж, Бородино, Соломино,
  • Залегощенский район – деревня Ореховка,
  • Знаменский район – село Знаменское,
  • Краснозоренский район – деревня Елагино,
  • Ливенский район – деревни Красово и Угольное, сёла Казанское, Козьминка, Сосновка, Успенское,
  • Мценский район – деревня Фроловка,
  • Новодеревеньковский район – село Судбище,
  • Новосильский район – у деревни Шейно,
  • Покровский район – сёло Верхососенское, Дроскововский Орешник, поселок Покровское (улица Дубровинского),
  • Сосковский район – село Кирово.
  • Урицкий район – село Подзавалово,
  • Хотынецкий район – село Старое,
  • Шаблыкинский район – посёлок Шаблыкино (улица Авангардовская).

ИА «Орелград»


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