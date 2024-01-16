В Орле прокуратура заставила ОМЗ погасить долг перед бизнесом

Компания занималась устройством контейнерных площадок.

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

В ведомство обратился гендиректор ООО «Ситистрой». В сентябре минувшего года его компания заключила договор с «Объединённым муниципальным заказчиком». Дело касалось устройства контейнерных площадок в областной столице.

«Ситистрой» выполнил задачу, но не получил положенную оплату в полном объёме. Задолженность составляла около 1,1 миллиона рублей.

Прокуратура Заводского района внесла соответствующее представление мэру Орла Юрию Парахину. В итоге «ОМЗ» погасил задолженность.

ИА «Орелград»