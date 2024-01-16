В Орле прокуратура заставила ОМЗ погасить долг перед бизнесом

16.1.2024 | 15:40 Закон и порядок, Новости

Компания занималась устройством контейнерных площадок.

Фото: пресс-служба прокуратуры Орловской области

Новость сообщили в прокуратуре Орловской области.

В ведомство обратился гендиректор ООО «Ситистрой». В сентябре минувшего года его компания заключила договор с «Объединённым муниципальным заказчиком». Дело касалось устройства контейнерных площадок в областной столице.

«Ситистрой» выполнил задачу, но не получил положенную оплату в полном объёме. Задолженность составляла около 1,1 миллиона рублей.

Прокуратура Заводского района внесла соответствующее представление мэру Орла Юрию Парахину. В итоге «ОМЗ» погасил задолженность.

ИА «Орелград»


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