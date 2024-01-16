В Орловской области выросло потребление яиц

Статистики проанализировали состав условного набора питания орловцев.

В ноябре 2023 года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в Орловской области составила 18 484,4 рубля в расчете на месяц, а условного (минимального) набора продуктов питания – 5398,3 рубля. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость наборов повысилась на 0,5 и 1,1 процента соответственно. Такие сведения приведены в ежемесячном отчете Орелстата о социально-экономическом развитии региона.

Статистики также провели сопоставительный анализ структуру условного минимального набора продуктов питания орловцев. По сравнению с ноябрем 2022 года в нем произошли некоторые изменения. Например, доля потребления куриных яиц в этом наборе увеличилась по сравнению с предыдущим годом с 2,2 до 3,3 процента. Примечательно, что произошло это на фоне заметного подорожания яиц. По данным Орелстата, данный товар в ноябре по сравнению с октябрем 2023 года вырос в цене на 25,7 процента, а по сравнению с ноябрем 2022 года подорожал на 58,1 процента.

Подобная динамика роста не отмечена больше ни по одному продукту питания. Кстати, по подсчетам Орелстата, в январе-ноябре 2023 года в хозяйствах всех категорий Орловской области было произведено 51,5 миллиона штук яиц. Средняя яйценоскость кур-несушек составила 218 яиц, годом ранее показатель составлял 226 яиц. Стоит отметить и то, что в период с 1 декабря 2022 года по 1 декабря 2023 года поголовье птицы в орловских сельскохозяйственных организациях выросло на 219,9 тысячи голов, или на 11,6 процента.

ИА «Орелград»