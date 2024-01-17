На Орловщине 24 населённых пункта лишили чернобыльских льгот

Выплаты прекратятся уже с этого года.

Такое распоряжение утвердило федеральное правительство. В 2024-м году орловцы, проживающие в этих деревнях и сёлах, уже не получат соответствующую финансовую поддержку от государства, рассказали в орловском отделении Социального фонда России.

Это касается 13-ти муниципальных образований:

Болховский район – сельское поселение Злынское, деревня Колонтаева, сельское поселение Новосинецкое, деревня Домашовка и посёлок Старица, сельское поселение Однолуцкое, деревня Тимонова, сельское поселение Сурьянинское, деревня Цымбулова,

Верховский район – сельское поселение Корсунское, деревня Крутовское,

Дмитровский район – сельское поселение Долбенкинское, посёлки Васильевский и Бук, сельское поселение Плосковское, деревня Авилово,

Знаменский район – сельское поселение Коптевское, деревня Сенки,

Корсаковский район – сельское поселение Корсаковское, деревня Казаченка,

Кромской район – сельское поселение Апальковское, посёлки Здоровяк и Соколов, сельское поселение Болшеколчевское, посёлки Красный Октябрь и Победа, сельское поселение Короськовское, посёлок Нива, сельское поселение Кутафинское, посёлок Михайловский,

Малоархангельский район – сельское поселение Подгородненское, посёлок Бахматские Выселки,

Мценский район – сельское поселение Алябьевское, село Ломи-Полозово,

Новодеревеньковский район – сельское поселение Старогольское, деревня Юрьев Лес,

Новосильский район – сельское поселение Прудовское, посёлок Корьки,

Орловский муниципальный округ – деревня Высокое,

Свердловский район – сельское поселение Никольское, деревня Озерна,

Урицкий район – сельское поселение Луначарское, посёлок Красная Зорька.

ИА «Орелград»