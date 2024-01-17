На Орловщине 24 населённых пункта лишили чернобыльских льгот

17.1.2024 | 11:10 Важное, Новости, Общество

Выплаты прекратятся уже с этого года.

Памятник ликвидаторам. Фото: ИА «Орелград»

Такое распоряжение утвердило федеральное правительство. В 2024-м году орловцы, проживающие в этих деревнях и сёлах, уже не получат соответствующую финансовую поддержку от государства, рассказали в орловском отделении Социального фонда России.

Это касается 13-ти муниципальных образований:

  • Болховский район – сельское поселение Злынское, деревня Колонтаева, сельское поселение Новосинецкое, деревня Домашовка и посёлок Старица, сельское поселение Однолуцкое, деревня Тимонова, сельское поселение Сурьянинское, деревня Цымбулова,
  • Верховский район – сельское поселение Корсунское, деревня Крутовское,
  • Дмитровский район – сельское поселение Долбенкинское, посёлки Васильевский и Бук, сельское поселение Плосковское, деревня Авилово,
  • Знаменский район – сельское поселение Коптевское, деревня Сенки,
  • Корсаковский район – сельское поселение Корсаковское, деревня Казаченка,
  • Кромской район – сельское поселение Апальковское, посёлки Здоровяк и Соколов, сельское поселение Болшеколчевское, посёлки Красный Октябрь и Победа, сельское поселение Короськовское, посёлок Нива, сельское поселение Кутафинское, посёлок Михайловский,
  • Малоархангельский район – сельское поселение Подгородненское, посёлок Бахматские Выселки,
  • Мценский район – сельское поселение Алябьевское, село Ломи-Полозово,
  • Новодеревеньковский район – сельское поселение Старогольское, деревня Юрьев Лес,
  • Новосильский район – сельское поселение Прудовское, посёлок Корьки,
  • Орловский муниципальный округ – деревня Высокое,
  • Свердловский район – сельское поселение Никольское, деревня Озерна,
  • Урицкий район – сельское поселение Луначарское, посёлок Красная Зорька.

ИА «Орелград»


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Орелград. 2024 год

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