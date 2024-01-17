В Орле начал действовать «закон о парковках такси»

Таксистам отдается не менее 10 процентов всех парковочных мест.

В Орловской области начал действовать порядок реализации мероприятий, установленных частью 2 статьи 28 Федерального закона от 29 декабря 2022 года № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Соответствующее постановление приняло правительство региона. Документ регламентирует региональные правила организации парковочных мест легковых такси – это должна быть площадка, оборудованная в соответствии с установленными требованиями и предназначенная для стоянки легковых автомобилей такси, а также для осуществления посадки и высадки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа.

Согласно документу парковочные места создаются в целях организации безопасности дорожного движения и упорядочивания мест дислокации такси при ожидании пассажиров, пресечения перевозок с нарушением требований действующего законодательства РФ. Их предоставление осуществляется без взимания платы. Места для легковых такси предусматриваются на парковках общего пользования, расположенных на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения.

«Организация парковочных мест для легковых такси в местах повышенного спроса на перевозки пассажиров и багажа осуществляется собственником (владельцем) парковки общего пользования в количестве не менее 10 процентов от общего числа парковочных мест, – говорится в новых правилах. – К территории парковочных мест легковых такси относится весь участок автомобильной дороги общего пользования, обозначенный соответствующими дорожными знаками и разметкой. Размещение парковочных мест легковых такси не должно создавать помех для движения, остановки и стоянки другого вида транспорта».

Парковочные места легковых такси оборудуются в соответствии с требованиями ГОСТ. Охрана автотранспортных средств на парковочных местах легковых такси не производится. Таксисты имеют право на парковочных местах в порядке общей очереди производить высадку и посадку пассажиров. Доступ водителей к пользованию парковочными местами объявлен свободным и не зависит от принадлежности водителя к какой-либо определенной службе заказа легкового такси.

Водители такси обязаны: ставить автомобили в строго определенных местах в соответствии со знаком дорожного движения и дорожной разметкой; размещать их таким образом, чтобы они не создавали помех для движения и стоянки других видов транспорта; поддерживать санитарное состояние парковочного места в соответствии с требованиями действующего законодательства.

ИА «Орелград»