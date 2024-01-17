На Орловщине разрешили построить завод по переработке картофеля

17.1.2024 | 11:19 Новости, Экономика

Проект реализует компания «Гранд Фрайз».

Фото: ИА «Орелград»

С 2023-го года она является резидентом Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орёл». Теперь компания получила официальное разрешение на строительство картофелеперерабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

Планируется, что, кроме основных мощностей, в комплекс предприятия войдут цеха по производству картофеля фри, оладий и хлопьев. Завод сможет выпускать до 120 тысяч тонн готовой продукции ежегодно.

Предприятие планируется запустить во втором квартале будущего года. Общий объём инвестиционных вложений составит 17,5 млрд рублей. Завод даст Орловщине 365 новых рабочих мест.

С минувшего года компания ведёт активную работу по подготовке инвестиционной площадки. Здесь расчищают территорию и обеспечивают инженерное оснащение. В ближайшее время на площадке начнутся строительные и монтажные работы.

ИА «Орелград»


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