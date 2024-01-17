Во Мценске сгорела палатка

ЧП произошло на улице Болховской.

Подробности рассказали в пресс-службе Управления МЧС по Орловской области.

Сообщение о возгорании поступило в службу спасения этой ночью, в ноль часов 19 минут. На улице Болховской горела металлическая торговая палатка.

На место выехали сотрудники 10-й пожарно-спасательной части Мценского района. Пожарные не дали пламени распространиться и оперативно ликвидировали последствия ЧП. Обошлось без погибших и пострадавших.

В итоге палатка выгорела изнутри на площади 12 квадратных метров. Также огонь повредил её «соседку», нанеся термические повреждения с наружной стороны (на площади в два «квадрата»).

«Предполагаемая причина пожара — аварийный режим работы электроустановок», – уточнили в Управлении.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы девять раз, из них два раза на ликвидацию возгораний и семь раз на помощь населению. Отметим, что в декабре пожар произошёл и на Центральном рынке Орла.

ИА «Орелград»