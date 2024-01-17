Орловца оштрафовали на один миллион рублей

Болховским районным судом рассмотрено уголовное дело о коммерческом подкупе.

Как сообщили в пресс-службе Болховского районного суда Орловской области, вступил в силу обвинительный приговор в отношении местного жителя. Гражданину было назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 000 рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе, в органах местного самоуправления сроком на 5 лет.

В суде пояснили, что некий гражданин П. совершил преступление, занимая должность заместителя генерального директора одного из коммерческих предприятий. Он выполнял административно-хозяйственные и управленческие функции в коммерческой организации. Было установлено, что с 2016 по 2022 год данный гражданин в силу занимаемой должности «способствовал долговременному сотрудничеству по поставке комплектующих изделий конкретному контрагенту, тем самым реализуя свой преступный умысел по незаконному обогащению».

В ходе рассмотрения дела подсудимый свою вину признал, пояснив суду, что ущерб предприятию причинен не был. Действия подсудимого суд квалифицировал по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом денег за совершение действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные полномочия такого лица и если оно в силу своего служебного положения может способствовать указанным действиям, совершенное в крупном размере).

«При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства, в том числе признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления», – добавили в пресс-службе Болховского районного суда.

ИА «Орелград»