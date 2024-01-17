В Орле школа на Зеленина подорожала на 63 миллиона

Видимо, этого добился подрядчик.

Стоимость контракта изменилась с 1 миллиарда 77 миллионов до 1 миллиарда 140 миллионов рублей. Обновления опубликованы на Госзакупках.

Изначальная стоимость составляла 850 миллионов. Однако она постоянно растёт.

В декабре на комитете облсовета сообщалось, что подрядчик (ООО «Техспецкомплект») снова, уже во второй раз, подал в суд иск об увеличении суммы. В предыдущий раз компании удалось увеличить свой «гонорар» на 13 миллионов. «Техспецкомплект» мотивирует свои требования подорожанием строительных материалов.

При этом дата окончания работ, фактически, неизвестна. В карточке контракта на Госзакупках в соответствующей графе стоит 10 июля минувшего года. Несколько месяцев назад областная администрация, отвечая на официальный запрос «Орёлграда», называла в качестве последнего срока четвёртый квартал 2023-го.

ИА «Орелград»