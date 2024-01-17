Орловчанку подозревают в убийстве сына

Женщина заключена под стражу.
Новость сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.
Преступление произошло в Ливенском районе в деревне Парный Колодезь. Согласно текущей версии, во время ссоры 63-летняя местная жительница, находясь в нетрезвом состоянии, ударила своего 40-летнего сына ножом в грудь. Потерпевший скончался.
В отношении женщины проводится комплекс следственных и процессуальных действий. На данный момент орловчанка дала признательные показания и выразила раскаяние.
Следователь ходатайствовал перед судом о заключении обвиняемой под стражу. Эта просьба была удовлетворена.
Ранее стало известно, что глава СК обратил внимание на инцидент в орловском автобусе.
ИА «Орелград»