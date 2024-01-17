Орловчанку подозревают в убийстве сына

Женщина заключена под стражу.

Новость сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.

Преступление произошло в Ливенском районе в деревне Парный Колодезь. Согласно текущей версии, во время ссоры 63-летняя местная жительница, находясь в нетрезвом состоянии, ударила своего 40-летнего сына ножом в грудь. Потерпевший скончался.

В отношении женщины проводится комплекс следственных и процессуальных действий. На данный момент орловчанка дала признательные показания и выразила раскаяние.

Следователь ходатайствовал перед судом о заключении обвиняемой под стражу. Эта просьба была удовлетворена.

Ранее стало известно, что глава СК обратил внимание на инцидент в орловском автобусе.

ИА «Орелград»