Орловчанку подозревают в убийстве сына

17.1.2024 | 13:18 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Женщина заключена под стражу.

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Новость сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Орловской области.

Преступление произошло в Ливенском районе в деревне Парный Колодезь. Согласно текущей версии, во время ссоры 63-летняя местная жительница, находясь в нетрезвом состоянии, ударила своего 40-летнего сына ножом в грудь. Потерпевший скончался.

В отношении женщины проводится комплекс следственных и процессуальных действий. На данный момент орловчанка дала признательные показания и выразила раскаяние.

Следователь ходатайствовал перед судом о заключении обвиняемой под стражу. Эта просьба была удовлетворена.

Ранее стало известно, что глава СК обратил внимание на инцидент в орловском автобусе.

ИА «Орелград»


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