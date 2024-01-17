В Орловской области изъяли нелегального табака на 5,6 миллионов

Возбуждено уголовное дело.

Правоохранительные органы пресекли деятельность индивидуального предпринимателя, который подозревается в незаконном обороте табачных изделий в особо крупном размере.

Сотрудники УФСБ и УМВД России по Орловской области, проводя совместные мероприятия, выявили жителя Орла, который занимался такой деятельностью с октября 2022-го по июнь 2023-го. По текущей версии, он приобретал, хранил, перевозил и продавал табачные изделия без акцизных марок.

У орловца изъяли 47 тысяч пачек нелегальной продукции на общую сумму около 5 миллионов 600 тысяч рублей. Следственное подразделение УФСБ России по Орловской области возбудило уголовное дело по соответствующей статье УК (117.1, часть 6, пункт «б»). Максимальное предусмотренное наказание – лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Информацию сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Орловской области.

ИА «Орелград»