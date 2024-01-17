Орёл лишился автобусного маршрута №4

Он проходил между остановками «улица Емлютина» и «Госуниверситет».

Новость сообщили в администрации города.

Вопрос о судьбе маршрута задала в соцсетях одна из орловчанок в комментариях под очередным прямым эфиром губернатора. Ей ответили с официального аккаунта городской администрации.

Оказалось, что такого маршрута больше не существует.

«№4 на всём протяжении дублируется автобусами других маршрутов. Движение на данном маршруте осуществлялось нерегулярно. С целью обеспечения безопасности перевозок, учитывая пропускную способность улично-дорожной сети, маршрут №4 исключён из реестра», – объяснили чиновники.

Другая пользовательница пожаловалась уже на трамвай №4. «Ползут как черепахи, холодные, ходят редко. Верните маршрутки», – написала орловчанка.

Однако в мэрии ей не пошли навстречу. «Автобусные маршруты были установлены на период проведения ремонта Красного моста взамен ранее действующих трамвайных. С 30 ноября 2023 года движение трамваев по всем маршрутам возобновлено в полном объеме», – пояснили представители городских властей. Правда, её претензию пообещали передать в «ТТП».

ИА «Орелград»