Под Орлом стартовал прием заявок на премию Фета

Открытый ежегодный литературный конкурс проводят власти Мценского района.

В Орловской области стартовал прием заявок на соискание V открытой ежегодной поэтической премии имени Афанасия Фета. Об этом сообщила администрация Мценского района, которая является организатором этого конкурса. Сообщается, что прием заявок продлится до 1 апреля 2024 года. К участию приглашаются авторы русскоязычных поэтических сборников, изданных в течение 2022-2023 годов. Согласно положению о конкурсе, каждая заявка должна содержать ходатайство направляющей организации, заполненную анкету номинанта по установленной форме. Также необходимо приложить два экземпляра изданной книги и макет книги на электронном носителе.

«Компетентной комиссией будет оцениваться единство художественного взгляда на мир, продолжающего традиции Афанасия Фета, оригинальность замысла, образность и художественная выразительность, общая литературная и стилистическая грамотность, а также целостность книги как единого произведения», – пояснила исполняющая обязанности начальника отдела культуры администрации Мценского района Ольга Панявина.

Заявки принимаются в отделе культуры, направлять их можно и по электронной почте. Организаторы также сообщают, что победителю будет присвоено звание «Лауреат премии имени Афанасия Фета. Он получит не только диплом, но и денежную премию в размере 50 тысяч рублей. Церемония награждения состоится в июле 2024 года в рамках традиционного районного праздника «За Околицей». Напомним, чуть ранее в Орловской области был объявлен прием заявок на участие в конкурсе на соискание ежегодной открытой литературной премии имени Елены Благининой.

«Премия учреждена по инициативе Орловской областной организации Союза писателей России решением Свердловского районного Совета народных депутатов в 2018 году, – сообщила по этому поводу пресс-служба губернатора. – Присуждается за книги стихотворений для детей. Главная цель премии – выявление, поддержка и пропаганда произведений талантливых литераторов, пишущих стихи для детей, а также увековечение памяти о поэте Елене Благининой, популяризация и изучение ее творчества».

На соискание этой премии принимаются книги стихотворений, написанных на русском языке для детей младшего и среднего школьного возраста, изданных в течение двух лет, предшествующих году присуждения премии. Правом выдвижения кандидатов обладают книжные издательства, творческие профессиональные союзы, общественные объединения, исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. Заявки принимаются до 1 апреля 2024 года. Лауреату также вручаются диплом и денежное содержание премии в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»