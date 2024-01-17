В Орле отметили юбилей Сергея Городецкого

Уникальные документы одного из основателей акмеизма показал госархив.

Государственный архив Орловской области показал уникальные документы, связанные с Сергеем Городецким – российским и советским поэтом, прозаиком, критиком и переводчиком, который известен как один из выдающихся поэтов Серебряного века. Акция, как пояснили в учреждении, приурочена к 140-летию со дня рождения поэта. В частности, обнародовано письмо и.д. директора 6-й Санкт-Петербургской гимназии директору Орловской гимназии с просьбой предоставить сведения о нравственных качествах гимназистов Сергея и Александра Городецких и «выслать их кондуиты и срочные ведомости об успехах». Оно датировано 18 июля 1900 года.

«Орловцы относят Сергея Городецкого к плеяде орловских литераторов, ему посвящена статья в книге «Писатели Орловского края» (Орел, 1981), – сообщили в Государственном архиве Орловской области. – И это закономерно, Орловская губерния – родина родителей поэта: писателя-этнографа Митрофана Ивановича Городецкого и Екатерины Николаевны, урожденной Анучиной. Сергей в разные годы бывал на родине своих предков и даже в течение двух лет обучался в Орловской гимназии. Незадолго до своей смерти он напишет: «Я хорошо помню своих учителей, помню и учеников… помню и город, и могилы предков в кованых решетках, Болховскую и Кромскую улицы, сады и Оку».

Родился же Сергей Городецкий 17 января (5 января по старому стилю) 1884 года в Санкт-Петербурге. Как отмечают в архиве, он увлекся поэзией в период обучения на историко-филологическом факультете Санкт-Петербургского университета. Ранние стихи были написаны им под влиянием символизма в 1905-1906 годы. В 1911 году вместе с Николаем Гумилевым и Анной Ахматовой Городецкий стал основателем нового литературного направления – акмеизма, провозглашавшего ценность прямого смысла, точность и предметность слова.

ИА «Орелград»