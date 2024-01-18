Строительство детсада в Орле обросло подозрениями

Материалы проведенной КСП проверки переданы в прокуратуру.

Контрольно-счетная палата города Орла обнародовала отчет о проверке законности и эффективности использования МКУ «Объединенный муниципальный заказчик г. Орла» бюджетных средств, выделенных на строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Детский сад (ясли) по улице Ливенская». Было установлено, что проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта предусматривался муниципальными ведомственными программами. Ответственным исполнителем до августа 2022 года было МКУ «Управление капитального строительства г. Орла», но затем его сменил правопреемник в лице МКУ «Объединенный муниципальный заказчик г. Орла».

«В результате выполнения мероприятий указанных программ введен в эксплуатацию законченный строительством объект общей стоимостью 217,145 миллиона рублей, в том числе: здание детского сада площадью 3708,0 квадратных метров, вместимостью 105 человек (дети возрастом от 1 года до 3-х лет); здание котельной площадью 28,3 квадратных метра; здание канализационной насосной станции площадью 1,8 квадратных метра», – отмечают аудиторы.

По их подсчетам, неэффективное использование бюджетных средств составило 5,659 миллиона рублей. Сюда КСП отнесла оплату работ, результатом которых не воспользовались, оплату работ, качество которых не выдержало гарантийные сроки, приобретение оборудования, качество которого не было подтверждено документально, а также по ценам выше среднерыночных. Нарушения порядка ведения бухгалтерского учета аудиторы оценили в 10,657 миллиона рублей, нарушения порядка определения стоимости отдельных инвентарных объектов муниципального имущества – в 196,8 тысячи рублей. Были выявлены и другие нарушения действующего законодательства.

По результатам проверки начальнику МКУ «ОМЗ» и начальнику городского управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства были направлены представления для принятия мер по устранению выявленных нарушений и привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства. Кроме того, информация о результатах контрольного мероприятия направлена в прокуратуру Советского района города Орла.

ИА «Орелград»