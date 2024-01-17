СМИ сообщили о подвижках со строительством «Титаника»

Медцентр должны сдать в этом году.

Как сообщают «Вести-Орёл», на данный момент готовность объекта оценивается в 35%. Работы идут по плану. Они должны завершиться в ноябре этого года. Параллельно медцентр укомплектуют оборудованием.

Ежедневно на объект выходят около 160 человек. На данный момент выполнены основные задачи по демонтажу, завершился этап армирования колонн и стяжки полов. Усиление здания исполнено на 90% процентов.

Сейчас строители приступают к прокладке инженерных сетей. Также идёт активная работа с коммуникациями и вентиляцией.

ИА «Орелград»