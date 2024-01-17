СМИ сообщили о подвижках со строительством «Титаника»

17.1.2024 | 18:02 Медицина, Новости, Строительство

Медцентр должны сдать в этом году.

Фото: ИА «Орелград»

Как сообщают «Вести-Орёл», на данный момент готовность объекта оценивается в 35%. Работы идут по плану. Они должны завершиться в ноябре этого года. Параллельно медцентр укомплектуют оборудованием.

Ежедневно на объект выходят около 160 человек. На данный момент выполнены основные задачи по демонтажу, завершился этап армирования колонн и стяжки полов. Усиление здания исполнено на 90% процентов.

Сейчас строители приступают к прокладке инженерных сетей. Также идёт активная работа с коммуникациями и вентиляцией.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования