У орловца изъяли 160 граммов марихуаны

Возбуждено уголовное дело.
Наркотическое средство хранил житель Мценского района. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.
Преступление выявили и пресекли сотрудники местного отдела по контролю за оборотом наркотиков. Подозреваемый – 22-летний парень. Наркотики хранились в виде целлофановых свёртков.
Как показала экспертиза, речь шла о 160,9 граммах марихуаны. По словам самого орловца, он обнаружил кусты конопли рядом с одной из деревень. Затем он собрал части растения, но планировал использовать их только «для собственных нужд».
Дело возбуждено по второй части антинаркотической статьи 228 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
ИА «Орелград»