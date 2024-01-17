У орловца изъяли 160 граммов марихуаны

Возбуждено уголовное дело.

Наркотическое средство хранил житель Мценского района. Об этом сообщает Управление МВД по Орловской области.

Преступление выявили и пресекли сотрудники местного отдела по контролю за оборотом наркотиков. Подозреваемый – 22-летний парень. Наркотики хранились в виде целлофановых свёртков.

Как показала экспертиза, речь шла о 160,9 граммах марихуаны. По словам самого орловца, он обнаружил кусты конопли рядом с одной из деревень. Затем он собрал части растения, но планировал использовать их только «для собственных нужд».

Дело возбуждено по второй части антинаркотической статьи 228 УК РФ. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

ИА «Орелград»