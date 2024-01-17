Суд защитил права матери погибшего участника СВО

Мужчина был ошибочно признан умершим еще в 2006 году.

Удивительная история произошла в Орловской области. Как сообщили в пресс-службе Кромского районного суда, с заявлением о восстановлении своих прав обратилась местная жительница. Она попросила аннулировать запись акта о смерти своего сына, которая еще в 2006 году была составлена Замоскворецким отделом ЗАГС города Москвы. Более того, женщина пояснила суду, что ее сын был участником специальной военной операции и погиб в 2022 году на территории Харьковской области.

Гражданка в своем заявлении также указала, что в декабре 2022 года указом президента Российской Федерации ее сын был награжден Орденом мужества посмертно, однако продолжал числиться в списках пропавших без вести, поскольку его тело так и не было обнаружено. Кромской суд изучил материалы, пытаясь выяснить, как якобы умерший в 2006 году гражданин мог в 2022 году погибнуть в зоне СВО.

Разгадка тайны оказалась достаточно простой. Выяснилось, что оспариваемая запись столичного отдела ЗАГС была сделана ошибочно. О

казывается, в 2006 году гражданин проживал и работал в Москве. Так получилось, что в морг было доставлено тело неизвестного погибшего мужчины. На опознание пригласили сестру, которая в морге ошибочно опознала тело брата. В результате была сделана запись о смерти, хотя мужчина оставался жив.

Почему ошибочная запись не была аннулирована в предыдущие годы, вопрос открытый. Однако в данном случае Кромской районный суд признал факт ошибки и удовлетворил исковые требования матери погибшего участника СВО – запись акта о смерти е сына, зарегистрированная в 2006 году Замоскворецким отделом ЗАГС города Москвы, аннулирована.

ИА «Орелград»