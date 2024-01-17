После ЧП на 909-м Вдовин предложил решительные меры

17.1.2024 | 17:21 ЖКХ, Новости, Происшествия

Первый замспикера облсовета высказался по итогам аварии.

Фото: ИА “Орелград”

Напомним, она произошла в понедельник. После повреждения кабеля оказались обесточены две котельные, обслуживающие 908-й и 909-й кварталы Орла. В итоге без тепла остались как жилые дома, так и образовательные учреждения. Также из-за гидроудара произошли порывы теплосетей в квартирах и лицее №40.

Михаил Вдовин, подводя итоги произошедшего, выступил с любопытным заявлением. Народный избранник предложил комплекс мер по исправлению не только данной конкретной проблемы, но и общей ситуации в ЖКХ. Некоторые из них можно назвать весьма неожиданными и радикальными.

«Запретить передачу в частные руки или путём заключения концессий объектов жилищно-коммунального хозяйства. Где это сделано – вернуть всё в собственность государства», – предложил он.

Также Вдовин считает необходимым «запретить строительство новых жилых микрорайонов без развития объектов системы ЖКХ». Кроме того, депутат предложил снять мораторий на проверки управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций и предприятий коммунальной инфраструктуры, а также усилить ответственность должностных лиц, подписывающих акты о готовности к зимнему периоду.

«Всё это необходимо делать в кратчайшие сроки. Запас прочности исчерпан», – заключил народный избранник.

ИА «Орелград»


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