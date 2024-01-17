В Орле погибла шестиклассница

Тело нашли на козырьке подъезда многоэтажки.

Как сообщают «Орловские новости», это произошло в микрорайоне Зареченский (Алроса) накануне. По данным СМИ, на лестничной клетке дома, где жила девочка, обнаружили надпись «Спасибо за всё», сделанную помадой и подписанную фамилией ребёнка.

Дополнительно сообщается, что семья, где росла погибшая, была полной и не состояла на учёте как неблагополучная. Сейчас в случившемся разбираются правоохранительные органы.

Напомним, что в Орле работает специальный Кризисный центр, который оказывает помощь детям, а также женщинам и матерям. Сюда можно обратиться при любых психологических проблемах, а также при угрозе жизни или здоровью.

ИА «Орелград»