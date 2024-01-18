Бизнес-омбудсмен спас предпринимателя от штрафа

В аппарате уполномоченного рассказали о судебном процессе.

Орловский бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин успешно оспорил в суде постановление о привлечении местного предпринимателя к административной ответственности. От самого наказания он бизнесмена спасти не смог, но добился его ого снижения. Как сообщается на сайте уполномоченного по защите прав предпринимателей, местный ИП обратился в аппарат и попросил помочь ему в защите его прав и законных интересов. Он рассказал, что на него был заведен административный материал, который затем рассмотрела на своем заседании административная комиссия при территориальном управлении по Северному району администрации города Орла.

Предпринимателя обвинили в нарушении «Схемы размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности Орловской области или муниципальной собственности». Наказание за такое нарушение предусмотрено статьей 8.2 Закона Орловской области «Об ответственности за административные правонарушения». В частности, для юридических лиц предусмотрен штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. В данном случае предпринимателю был назначен штраф, который для него оказался слишком крупным.

«Не согласившись с вынесенным постановлением административной комиссии, бизнес-омбудсмен Евгений Лыкин обжаловал его в Арбитражном суде Орловской области, – сообщили в аппарате уполномоченного. – Он отметил в тексте заявления необходимость назначения предпринимателю административного наказания в виде предупреждения, учитывая, что он является субъектом МСП (малого и среднего предпринимательства)».

Также правозащитник в суде заявил, что предприниматель впервые совершил вмененное ему административное правонарушение, при этом «отсутствует причинение вреда или возникновение угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей». По итогам рассмотрения административного дела арбитраж изменил постановление о привлечении к административной ответственности, заменив штраф на предупреждение.

ИА «Орелград»