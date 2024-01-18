Под Орлом вскрыли почти 1000 нарушений при обороте химикатов

Статистику минувшего года огласили в ТУ Россельхознадзора.

В 2023 году Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям на территории указанных регионов было выявлено 1813 нарушений регламентов применения пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Посредственно в Орловской области при осуществлении государственного контроля в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами было проведено 939 контрольно-надзорных мероприятий. В ведомстве подчеркнули, что в основном это были мероприятия без взаимодействия с хозяйствующими субъектами.

Из 1813 выявленных инспекторами нарушений 931 пришлось на Орловскую область. Чаще всего нарушители попадались на «отсутствии должного оповещения жителей и владельцев пасек о проведении обработок ядохимикатами». Напомним, что год из года это является серьезной проблемой. Аграрии обязаны заблаговременно предупреждать об обработках посевов химикатами, в противном случае может наступить массовый мор пчел, что в Орловской области в предыдущие годы уже случалось.

Вторым по распространенности нарушением стало отсутствие регистрации сельхозтоваропроизводителей в информационной системе «Сатурн». Кроме того, выявлялись случаи применения препарата не на той культуре, которая предусмотрена государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов, вскрывались факты превышения нормы расхода препарата на сельскохозяйственных культурах.

«По результатам проведенных мероприятий, в целях предупреждения совершения нарушений законодательства в сфере безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, территориальным Управлением направлено 1735 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований (Орловская область – 882, Курская область – 853), – сообщили в ТУ Россельхознадзора. – По результатам проведения 51 плановой проверки (Орловская область – 23, Курская область – 28) и рассмотрения материалов, поступивших из правоохранительных органов, к административной ответственности привлечено 36 юридических лиц, 51 должностное лицо и 14 индивидуальных предпринимателей на общую сумму 456 тысяч рублей».

ИА «Орелград»