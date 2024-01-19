С «Техспецкоплекта» взыщут почти 14 миллионов

Такое решение принял Арбитражный суд Орловской области.

Арбитраж окончил рассмотрение иска к подрядчику, возводящему многострадальную школу на Зеленина. Его подал «Объединённый муниципальный заказчик города Орла».

В соответствии с решением, с «Техспецкомплекта» должны взыскать неустойку по муниципальному контракту за период с 31 мая по 6-е декабря 23-го года включительно. Она составляет 13 миллионов 758 тысяч 287 рублей 26 копеек. Также ООО обязано выплатить соответствующий штраф – ещё 100 тысяч рублей.

Кроме того, компании надо выплатить неустойку по контракту за последующий период (с 7-го декабря 23-го года по фактическую дату выплаты). Она будет начислена на сумму в 144 миллиона 824 тысячи 79 рублей 27 копеек (в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты суммы неустойки ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства).

Также с ООО взыщут 88 тысяч 88 рублей судебных издержек. Соответствующий документ опубликован на сайте суда. Однако «Техспецкомплект» ещё может обжаловать решение в вышстоящей инстанции (это воронежский Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд).

Ранее «Орёлград» выяснил, что с января по сентябрь 2023-го года Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иски семи компаний к ООО «Техспецкомплект» на общую сумму 23 миллиона 474 тысяч 700 рублей.

ИА «Орелград»