На Орловщине не удалось остановить процесс депопуляции

Уровень смертности по-прежнему заметно превышает уровень рождаемости.

Демографическая ситуация в Орловской области в январе-октябре 2023 года характеризовалась продолжающейся естественной убылью населения. Об этом сообщает Орелстат. Определяющим фактором процесса депопуляции остается превышение числа умерших над числом родившихся, составившее за 10 месяцев 2023 года 2,4 раза. Число родившихся в январе-октябре 2023 года относительно аналогичного периода 2022 года сократилось на 330 человек, или на 7,8 процента, и составило 3879 человек.

Количество умерших уменьшилось на 1178 человек, или на 11,4 процента относительно января-октября 2022 года, и составило 9118 человек. Таким образом, естественная убыль населения региона составила 5239 человека, однако годом ранее она была еще больше – 6087 человек. Непосредственно в областном центре за 10 месяцев 2023 года родилось 1492 человека и умерло 3597 человек. Число умерших орловцев превысило число родившихся в 2,4 раза, то есть в Орле показатель депопуляции оказался точно таким же, как и в среднем по Орловской области.

Статистики также подсчитали, что в январе-октябре 2023 года на каждую тысячу заключенных браков приходилось 702 развода. Для сравнения, в 2022 году показатель составлял 687. С точки зрения демографии, ситуация и здесь пока складывается негативно, так как большое количество разводов также не способствует снижению темпов процесса депопуляции. На этом фоне позитивным фактором можно назвать заметное снижение уровня младенческой смертности. За 10 месяцев 2023 года в Орловской области умерло 16 детей в возрасте до одного года. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2022 года показатель снизился почти вдвое, так как в 2022 году было зафиксировано 30 смертей детей на первом году жизни.

ИА «Орелград»