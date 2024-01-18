Новый департамент займется повышением престижа военной службы

Стал известен функционал департамента молодежной политики.

В структуре областной администрации с 1 января 2024 года начал работать департамент молодежной политики и реализации патриотических проектов Орловской области. Постановление об этом было подписано в последние дни минувшего года, но официально было опубликовано в январе 2024 года. Согласно ему департамент является органом исполнительной власти специальной компетенции Орловской области. Список его полномочий насчитывает десятки пунктов.

Например, на новый департамент возложены полномочия в сфере патриотического воспитания. Он должен участвовать в развитии военно-патриотического воспитания граждан, укреплении престижа службы в Вооруженных Силах РФ, проводить работу, направленную на усиление гражданского патриотизма и укрепление единства российской нации. Департаменту также надлежит содействовать в создании условий для развития волонтерского движения, «являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического воспитания».

Новый орган обязан взаимодействовать с общественными объединениями и организациями в сфере патриотического воспитания, координировать деятельность поискового движения Орловской области, помогать в реализации общественных патриотических инициатив граждан и некоммерческих организаций. На него же возложены обязанности в сфере увековечения памяти погибших при защите Отечества и проведения поисковых работ на территории Орловской области.

Непосредственно в сфере молодежной политики департамент должен содействовать раскрытию социального и творческого потенциала молодежи в Орловской области, созданию условий для вовлечения молодежи в социально-политическую жизнь общества, развитию молодежных институтов самореализации и самоуправления, формированию ценностей здорового образа жизни, экологической культуры, а также «повышению уровня культуры безопасности жизнедеятельности молодежи». По условиям, департамент также участвует в формировании гражданственности в молодежной среде, в развитии в молодежной среде культуры созидательных межэтнических отношений, добровольчества и волонтерства.

ИА «Орелград»