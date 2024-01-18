Систему соцконтрактов обновили на Орловщине

Получить их будет проще, чем раньше.

В Орловской области вступили в силу поправки, внесенные правительством региона в «Положение об условиях, размере, порядке назначения и выплаты государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в Орловской области». Главным распорядителем средств по данному направлению является региональный департамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости. Именно он от лица Орловской области отчитывается о проведенной работе перед Министерством труда и социальной защиты РФ.

Кстати, порядок отчетности изменился. Раньше отчеты загружались в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. С этого года отчеты о назначении государственной социальной помощи, сроках ее выплаты и размерах передаются при помощи Единой централизованной цифровой платформы в социальной сфере. Поправки гласят, что получателям социальная помощь может перечисляться не только на их банковские расчетные счета, но и по номеру банковской карты.

Кроме того, введено распределение численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта. Согласно действующей редакции документа, не менее 10 процентов общей численности получателей должно отводиться на мероприятия по поиску работы; не более 15 процентов – на мероприятия «в целях удовлетворения текущих потребностей в приобретении товаров и услуг». Программа социальной адаптации для граждан будет разрабатываться специалистами департамента совместно не только с соискателем социального контракта, но и другими госорганами и организациями.

В список, в частности, включены областное управление труда и занятости (по соцконтрактам на поиск работы), департамент экономического развития и инвестиционной деятельности (по соцконтрактам на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности), департамент сельского хозяйства (по соцконтрактам на ведение личного подсобного хозяйства), Торгово-промышленная палата Орловской области, органы местного самоуправления, центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» и др.

Тем временем пресс-служба губернатора сообщила, что орловцы теперь могут дистанционно предоставить свой бизнес-план для заключения социального контракта. Больше нет необходимости лично приходить в отдел или филиал службы социальной защиты населения. Можно направить свой бизнес-план дистанционно для оценки экспертного совета на единый электронный адрес. Кроме того, направить свой бизнес-план для оценки можно через центр «Мой бизнес» или Семейный МФЦ.

Ранее Минтруд РФ подготовил единые правила заключения социального контракта по принципам социального казначейства. Благодаря этому на портале Госуслуг нужно будет только заполнить одно заявление без предоставления дополнительных справок. При этом возможность обратиться лично в МФЦ или соцзащиту по месту жительства сохраняется.

«Еще одно изменение касается заключения соцконтракта на открытие своего дела или развитие ЛПХ, – сообщила пресс-служба губернатора. – Предлагается проводить тестирование на определение уровня предпринимательских компетенций на платформе мсп.рф и при необходимости обучать этим навыкам в рамках соцконтракта. Кроме того, при расчете нуждаемости органы соцзащиты будут учитывать только доходы членов семьи – это заявитель, его супруга (или супруг) и их дети (несовершеннолетние или обучающиеся очно в возрасте до 23 лет)».

ИА «Орелград»