Орёл должен выйти из мусорного коллапса к концу дня

«УК «Зелёная роща»» решает проблему.

Накануне тему обсуждали на заседании профильного комитета горсовета.

Как сообщает пресс-служба городского парламента, вину за переполненные контейнеры и мусоропроводы возложили на «Экотексити». Компания должна была вывозить мусор из Заводского и Железнодорожного районов с 1 января, но вначале вывела на маршруты менее половины техники, а затем и вовсе отказалась от выполнения условий контракта.

22 января будут подведены итоги нового конкурса. Одно из требований к компаниям-кандидатам – наличие нужного количества техники (от 23 единиц).

На данный момент региональный оператор – «УК «Зелёная роща»» – выписала «Экотексити» около 20 административных штрафов. Также «Роща» арендовала 15 единиц спецтехники. К «работе над ошибками» привлекли другие компании.

Сейчас в Железнодорожном районе работает «Экотранс», а в Заводском – «Чистый город». Последствия мусорного коллапса планируют ликвидировать к сегодняшнему вечеру.

ИА «Орелград»