Под Орлом в сгоревшем доме нашли тело

Погиб 66-летний мужчина.

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, сообщение о возгорании поступило в службу спасения накануне в 5 часов 29 минут. Горели дом и хозпостройка, расположенные в Покровском районе в деревне Ракитина.

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже «разгулялся» внутри обоих строений. В итоге они выгорели изнутри, однако дальнейших разрушений удалось избежать.

На месте ЧП пожарные обнаружили тело мужчины 1957-го года рождения. Сейчас устанавливаются причины его гибели, а также самого возгорания.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 10 раз, в том числе 3 раза на ликвидацию пожаров и 7 раз на помощь населению.

ИА «Орелград»