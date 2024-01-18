Под Орлом в сгоревшем доме нашли тело

18.1.2024 | 11:19 Новости, Происшествия

Погиб 66-летний мужчина.

Фото: пресс-служба Управления МЧС по Орловской области (иллюстративное)

Как рассказали в Управлении МЧС по Орловской области, сообщение о возгорании поступило в службу спасения накануне в 5 часов 29 минут. Горели дом и хозпостройка, расположенные в Покровском районе в деревне Ракитина.

Когда пожарные прибыли на место, огонь уже «разгулялся» внутри обоих строений. В итоге они выгорели изнутри, однако дальнейших разрушений удалось избежать.

На месте ЧП пожарные обнаружили тело мужчины 1957-го года рождения. Сейчас устанавливаются причины его гибели, а также самого возгорания.

Всего за сутки орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 10 раз, в том числе 3 раза на ликвидацию пожаров и 7 раз на помощь населению.

ИА «Орелград»


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