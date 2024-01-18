Орловцы соткали пояс-рекордсмен на выставке «Россия»

Орловская делегация поразила гостей мастер-класса.

Делегация Орловского областного центра народного творчества на выставке-форуме «Россия» дала мастер-класс «Традиции изготовления старинных поясов как элемент семейных обрядов». Сотрудники центра рассказали посетителям о технологии ткачества народных поясов как элемента семейно-обрядового комплекса и научили плести пояса. В центре сообщили, что на выставке «Россия» в результате был установлен рекорд – за 5 часов был соткан узорный пояс длиной 3 метра. В прошлом ткать узорные пояса должна была уметь каждая женщина, отмечают специалисты.

«Девочку учили этому с 5-6 лет, – рассказали в Орловском областном центре народного творчества. – Обязательным атрибутом русского женского и мужского народного костюма был пояс, причем орнамент поясов всегда имел сакральное значение. Без пояса, как и без креста, нельзя было ходить – это считалось неприличным. Распоясать человека считалось его обесчестить».

Именно пояс, говорят в центре, который повязывали младенцу, вне зависимости от того, был ли это широкий тканый пояс или же просто льняная нить, вводил только что появившегося маленького человека в мир людей, в пространство культуры. Иногда носили два пояса: один, широкий, поверх одежды, а данный при рождении надевался на голое тело. Самым главным был тот, что скрывали под одеждой.

Добавим, что работа орловской делегации на выставке «Россия» не ограничивается описанным мастер-классом. В программу включена презентация семейной настольной игры «Сокровища Орловщины», беседы о важности сохранения народных традиций бытовавших в Орловской области в 19-20 веках. А в ближайшие выходные дни, 20 и 21 января (суббота и воскресенье), пройдет серия мастер-классов по традиционным промыслам и ремеслам Орловской области.

«Династия мастеров Лузяниных Игорь, Ольга, Святослав познакомят желающих с техникой изготовления традиционной распоповской глиняной игрушки, – анонсируют в центре. – На мастер-классах «Лепка традиционной распоповской игрушки» участники смогут научиться не только лепить и расписывать народные игрушки, но и исполнять простые мелодии на них. Народный мастер Орловской области Татьяна Филатова проведет мастер-классы «Народная глиняная плешковская игрушка». Участники узнают об истории старинного промысла и научатся расписывать плешковские игрушки. С радостью приглашаем всех на экспозицию Орловской области в павильоне 75 на ВДНХ».

ИА «Орелград»