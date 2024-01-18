В Орле агрессивным собакам дадут пожизненное

Их будут содержать в приюте до естественной смерти.

Об этом стало известно сегодня на заседании профильного комитета городского совета.

Как рассказала депутатам Галина Коновалова, замначальника управления ЖКХ по городу, за минувший год в Орле отловили 413 безнадзорных собак. За организацию работы отвечала «Спецавтобаза», а фактически отловом занимался подрядчик – ООО «Эко – Сервис».

Собак не только ловили, но и доставляли в пункт передержки животных, вакцинировали и стерилизовали, после чего возвращали в прежнее место обитания.

Также чиновница рассказала, что в 2023 году в Орле зафиксировано 13 нападений безнадзорных собак на людей. Между тем, некоторые псы, даже пройдя все положенные процедуры и получив метку (в виде бирки в ухе), продолжают проявлять агрессию.

Выходом станет открытие приюта для бездомных животных на Новосильском шоссе. По словам Коноваловой, подобных особо агрессивных «друзей человека» будут отправлять в учреждение и содержать там до их смерти.

Между тем, в этом году в Орле на отлов безнадзорных животных запланировано только 5 миллионов 413 тысяч рублей, что значительно меньше даже суммы, выделенной в 2023-м (около девяти миллионов), сообщили в пресс-службе горсовета.

ИА «Орелград»