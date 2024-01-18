Орловские депутаты разыскивают акт приемки отремонтированной ЦРБ

18.1.2024 | 11:03 Медицина, Новости

Персонал переехал, но вопросы остались.

Кромская ЦРБ. Фото: vestiorel.ru

Тему поднял на заседании профильного комитета облсовета 18 января депутат Виталий Рыбаков. По его данным, в Кромской ЦРБ медики принимают пациентов в отремонтированном здании, но акта приемки нет.

«Ссылаются на вас», – обратился рыбаков к члену правительства Орловской области Алексею Субботину.

«Медперсонал переехал в новое здание, – подтвердил чиновник. – У меня этого акта нет», – подчеркнул Субботин.

По его словам, акт у главврача, он подписан в прошлом году.

«Заземления до сих пор нет, – выразил удивление Виталий Рыбаков приемкой незавершенных работ. – Мне хоть бы одним глазком на него посмотреть».

К поискам акта присоединился депутат Олег Веселовский.

Алексей Субботин пояснил, что акт изготавливается в трех экземплярах. Один – у подрядчика, один – у учреждения, один – для контролирующих органов. Видимо, поиски продолжатся.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования