Орловские депутаты разыскивают акт приемки отремонтированной ЦРБ

Персонал переехал, но вопросы остались.

Тему поднял на заседании профильного комитета облсовета 18 января депутат Виталий Рыбаков. По его данным, в Кромской ЦРБ медики принимают пациентов в отремонтированном здании, но акта приемки нет.

«Ссылаются на вас», – обратился рыбаков к члену правительства Орловской области Алексею Субботину.

«Медперсонал переехал в новое здание, – подтвердил чиновник. – У меня этого акта нет», – подчеркнул Субботин.

По его словам, акт у главврача, он подписан в прошлом году.

«Заземления до сих пор нет, – выразил удивление Виталий Рыбаков приемкой незавершенных работ. – Мне хоть бы одним глазком на него посмотреть».

К поискам акта присоединился депутат Олег Веселовский.

Алексей Субботин пояснил, что акт изготавливается в трех экземплярах. Один – у подрядчика, один – у учреждения, один – для контролирующих органов. Видимо, поиски продолжатся.

ИА «Орелград»