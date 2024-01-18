В орловском депздраве по-тихому сменилось начальство

Дмитрий Пух исчез.

Об этом «Орёлграду» стало известно сегодня. Пух, возглавивший подразделение областной администрации в октябре, не пришёл на комитет облсовета.

Вместо него перед депутатами в качестве исполняющего обязанности главы департамента предстал Владимир Николаев. Официально он является заместителем руководителя депздрава, но пока что параллельно работает и как руководитель.

Напомним, Дмитрий Пух появился в обладминистрации около года назад. Ранее он работал в Архангельской областной клинической больнице. Его пригласил в Орёл Игорь Петчин, тогдашний глава орловского депздрава, тоже из Архангельска. В итоге Пух сначала стал замом Петчина, а затем, в октябре, занял его место.

ИА «Орелград»