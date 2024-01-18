Орловские энергетики работают в режиме повышенной готовности

В регион пришла непогода.

Сегодня в области прогнозируются сильные осадки в виде снега и дождя, метели, сильный ветер (до 17 метров в секунду). Об этом сообщили в Гидрометцентре.

В связи с этим «Орёлэнерго» работает в режиме повышенной готовности. Энергетики осуществляют усиленный контроль за снабжением потребителей Орловской области.

К оперативному реагированию готовы 76 бригад, состоящие из 214 человек и 116 единиц техники. Также в распоряжении «Орёлэнерго» находятся резервные источники электроснабжения суммарной мощностью 1,7 мегаватт. В случае необходимости их используют для подачи электричества на социально значимые объекты.

Также постоянно ведётся мониторинг метеорологической и оперативной обстановки. Руководство «Орёлэнерго» находится в тесном взаимодействии с МЧС и муниципальными властями, работает оперативный штаб.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными. В частности, если Вы обнаружили оборванные провода, не следует приближаться к ним. О повреждениях энергообъектов и нарушениях энергоснабжения можно сообщить на «Светлую линию 220» по телефону 8-800-220-0-220 (бесплатно и круглосуточно).

ИА «Орелград»