В Орле создадут дополнительные укрытия

Их обустроят в местах массового пребывания граждан.

Об этом в соцсетях во время последнего прямого эфира рассказал губернатор Андрей Клычков. Глава исполнительной власти региона поручил подчинённым подготовить конкретные соответствующие предложения.

Также Клычков предупредил орловцев, что, возможно, теперь они будут чаще слышать тревожные звуки сирен. «Мы проводили в прошлом году испытания и укрытий, и звуковых сирен оповещения. Здесь мы с вами должны все быть готовы, в случае возникновения такой необходимости в городе будет включаться звуковая сирена», – отметил губернатор.

По словам Клычкова, в ближайшее время будут опубликованы официальные материалы о том, как вести себя, услышав такой сигнал.

Кроме того, губернатор попросил всех орловцев установить мобильное приложение «МЧС России» и следить за его обновлениями. Скачать его можно по следующим ссылкам: 1, 2, 3.

ИА «Орелград»