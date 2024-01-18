В Орле не стали вводить шок-штраф для «зайцев»

18.1.2024 | 14:33 Закон и порядок, Новости

Его планировалось увеличить в 25 раз.

Фото: ИА “Орелград”

Сейчас безбилетный проезд карается взысканием в 200 рублей. Администрация Орла предложила поднять его до пяти тысяч рублей.

Тему обсудили сегодня на профильном комитете горсовета. Как пояснила представитель мэрии, начальник городского управления экономического развития Анастасия Сурнова, действующий штраф не является эффективным методом воздействия на «зайцев». В некоторых соседних регионах вообще отказались от таких взысканий – именно из-за их небольшой величины.

«Частных перевозчиков этот вопрос касается меньше, в ПАЗах водитель запускает пассажиров, в основном, через переднюю дверь и сам контролирует оплату. Больше этот вопрос касается муниципального предприятия», – отметил зампред городского совета Сергей Швалов.

Тем не менее, комитет отказался согласовать размер нового штрафа – его сочли «чрезмерным». Депутаты отправили проект соответствующего решения на доработку, сообщили в пресс-службе горсовета.

ИА «Орелград»


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