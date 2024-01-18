В Орле на 909-м снова случилась коммунальная авария

В центральном тепловом пункте произошел порыв трубы.
Об этом в соцсетях сообщил первый заместитель председателя Орловского областного Совета народных депутатов Михаил Вдовин.
По его словам, ЧП случилось в районе дома №65 по улице Планерной. Депутат выехал на место. Сейчас последствия аварии устраняют профильные службы.
«Параметры котельной незначительно снижены. Ситуация находится под контролем», – рассказал Вдовин.
Ранее, после крупного коммунального ЧП в том же районе, первый замспикера областного парламента выступил с рядом радикальных предложений.
ИА «Орелград»